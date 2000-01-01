Роберт де Ниро: Фак ю, Трамп

Оскароносный актер Роберт де Ниро в очередной раз напал на президента своей страны, наложив на того своеобразные "санкции" – 74-летний артист запретил Дональду Трампу сидеть на лавочке, которую выделили персонально для Де Ниро в нью-йоркском Гудзон-Ривер-парке.
"Одним из моих удовольствий будет запрещать сидеть на моей скамейке людям, которые смотреть даже не заслуживают на этот парк. Таким, как Дональд Трамп. Пошел ты, Дональд Трамп. C этим ублюдком настоящий кошмар!" – заявил он на ежегодном благотворительном гала-вечере, который прошел в парке на прошлой неделе.
После этого бывший градоначальник Майкл Блумберг выразил мнение, что Трамп действительно очень сильно раздражает Де Ниро.
"Мне потребовались годы, прежде чем мне, наконец, удалось выдавить из Бобби подобное. Он не большой болтун", - утверждает он.