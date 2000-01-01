16.10 23:32 MIGnews.com

Голливудский актер Джерард Батлер попал в больницу из-за ДТП

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Катаясь на своем байке по улицам Лос-Анджелеса, голливудский актер и звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер попал в ДТП, после которого его пришлось госпитализировать.Об этом сообщил специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей портал TMZ."Неизвестный на автомобиле подрезал актера, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные ранения, отмечает издание", - пишут на сайте, ссылаясь на свои источники.Когда произошла авария, не уточняется.