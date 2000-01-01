Голливудский актер Джерард Батлер попал в больницу из-за ДТП
Катаясь на своем байке по улицам Лос-Анджелеса, голливудский актер и звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер попал в ДТП, после которого его пришлось госпитализировать.
Об этом сообщил специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей портал TMZ.
"Неизвестный на автомобиле подрезал актера, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные ранения, отмечает издание", - пишут на сайте, ссылаясь на свои источники.