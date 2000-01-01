Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Голливудский актер Джерард Батлер попал в больницу из-за ДТП | Фото: GerardButler/Twitter16.10 23:32   MIGnews.com

Голливудский актер Джерард Батлер попал в больницу из-за ДТП

Катаясь на своем байке по улицам Лос-Анджелеса, голливудский актер и звезда "300 спартанцев" Джерард Батлер попал в ДТП, после которого его пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей портал TMZ.

"Неизвестный на автомобиле подрезал актера, в результате чего произошла авария. Прибывшие на место происшествия медики доставили Батлера в ближайшую больницу. Актер получил незначительные ранения, отмечает издание", - пишут на сайте, ссылаясь на свои источники.

Когда произошла авария, не уточняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:21
Telegram обязали выплатить 800 тысяч рублей
22:37
Мадрид продлил требование о независимости Каталонии
21:44
Нетаниягу поздравил Себастиана Курца
19:24
Глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Испании
19:01
Иран подготовился к выходу США из ядерной сделки
18:48
Тель-Авив: Террористов обвинили в убийстве  
18:25
Американские заботы иранского министра
18:18
Ещё один провал "Хизбаллы"
18:04
Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой
17:31
Ученые сняли столкновение двух галактик
17:02
Странички facebook израильских левых рухнули
16:53
До Ирландии дошел очень мощный шторм "Офелия"
16:51
Израиль теряет независимость и суверенитет?
16:29
ЮНЕСКО искажает историю Иерусалима
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus