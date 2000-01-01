17.10 01:18 MIGnews.com

Ларс фон Триер домогался Бьорк

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На волне признаний, которую спровоцировал скандал вокруг американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, исландская певица Бьорк решила внести и свой вклад в борьбу артисток за "свое место в мире мужчин".Она опубликовала в Facebook сообщение, рассказав о пережитых сексуальных домогательствах со стороны некоего "датского режиссера" на съемочной площадке."Я поняла, что режиссер считает своим правом трогать и домогаться актрис, когда ему вздумается, и мир кинематографа позволяет ему это делать", - пишет певица.По ее словам, после того, как она отвергла режиссера, он отомстил ей, "создав сеть иллюзий" и выставив ее проблемной актрисой перед съемочной группой.Бьорк утверждает, что пережила случившееся лишь исключительно благодаря собственной силе, поддержке ее окружения и потому что у нее никогда не было актерских амбиций. Кроме того, она считает, что ее отказ послужил для режиссера своеобразным стоп-краном, и после этого он стал лучше относиться к актрисам.Стоит отметить, что все факты указывают на то, что ее обидчиком был Ларс фон Триер – он был единственным датским режиссером, с которым она сотрудничала (над фильмом "Танцующая в темноте" в 2000 году). Да и по сути других режиссеров в Дании нет.