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Из-за наркотиков: У звезды музыки мизрахи отобрали права 16.10 15:45   MIGnews.com

Из-за наркотиков: У звезды музыки мизрахи отобрали права

Шими Тавори, одна из самых больших звезд музыки мизрахи, намерен обжаловать в суде решение о лишении его водительских прав на срок два года.

В начале июня Тавори был арестован на основании данных полицейской разведки по подозрению в том, что он управлял транспортных средством, находясь под воздействием наркотиков.

Утром 16 октября окружной суд Тель-Авива приговорил Тавори к двум годам тюрьмы условно, штрафу в 3 тысячи шекелей и лишению водительских прав на срок два года.

Адвокат намерен подать апелляцию на решение суда под предлогом того, что в лаборатории проверили не анализы мочи певца, а “анализы другой персоны”.

Сам Тавори в момент ареста утверждал, что не пользуется наркотиками, а лишь прикуривал сигарету с медицинской марихуаной для своей подруги, Йехудит Бауман, которая “не умеет делать это сама”.
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