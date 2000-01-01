16.10 15:45 MIGnews.com
Из-за наркотиков: У звезды музыки мизрахи отобрали права
Шими Тавори, одна из самых больших звезд музыки мизрахи, намерен обжаловать в суде решение о лишении его водительских прав на срок два года.
В начале июня Тавори был арестован на основании данных полицейской разведки по подозрению в том, что он управлял транспортных средством, находясь под воздействием наркотиков.
Утром 16 октября окружной суд Тель-Авива приговорил Тавори к двум годам тюрьмы условно, штрафу в 3 тысячи шекелей и лишению водительских прав на срок два года.
Адвокат намерен подать апелляцию на решение суда под предлогом того, что в лаборатории проверили не анализы мочи певца, а “анализы другой персоны”.
Сам Тавори в момент ареста утверждал, что не пользуется наркотиками, а лишь прикуривал сигарету с медицинской марихуаной для своей подруги, Йехудит Бауман, которая “не умеет делать это сама”.
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