17.10 04:01 MIGnews.com

В Японии придумали рецепт "кофе" из чеснока

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Японский бизнесмен Йокитомо Симотаи создал рецепт кофе из чеснока. Об этом в понедельник, 16 октября сообщает The South China Morning Post.По словам 74-летнего кулинара, такая идея пришла ему в голову 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил стейк в чесночном соусе. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и растворил его в горячей воде, получив напиток, который по вкусу напоминает кофе, только более горький.После этого Симотаи забыл о своем открытии, а вернулся к работе над ним только после выхода на пенсию.Сейчас он наладил промышленное производство перемолотого чеснока, который заваривается как обычный кофе.Напиток имеет ярко выраженный запах чеснока, однако создатель уверяет, что никакого неприятного запаха не будет благодаря процессу обжаривания."Мой напиток, наверное, первый в мире в своем роде. В нем нет ничуть кофеина, и его вполне могут пить на ночь любители кофе, не боясь нарушить сон. Также его можно пить беременным женщинам", - говорит предприниматель.Изобретатель получил патент на метод приготовления напитка в 2015 году, после чего открыл производственный цех в соседней префектуре Ивате. В настоящее время "чесночный кофе" можно купить в двух сувенирных магазинах в префектуре Аомори, в производственном цехе, расположенном в г. Ниной (префектура Ивате), или же заказать по телефону.