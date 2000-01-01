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Вуди Аллен прокомментировал скандал с Вайнштейном 17.10 05:39   MIGnews.com

Вуди Аллен прокомментировал скандал с Вайнштейном

Известный голливудский режиссёр Вуди Аллен прокомментировал скандал с продюсером Харви Вайнштейном.

По мнению Аллена, Харви Вайнштейн действительно болен, но шумиха, которую наделал весь этот скандал может привести к плачевным последствиям.

"Не хотелось бы, чтобы всё это переросло в охоту на ведьм. Это ненормально, если мужчина, подмигнув своей сотруднице на работе, сразу начнёт звонить своему адвокату", - отметил режиссёр.

"Хотелось бы, чтобы эта история возымела лишь положительный эффект на современное общество", - добавил Аллен.

Стоит также отметить, что ранее сам режиссёр лично столкнулся с подобными обвинениями. В 2014 году Дилан Фэрроу, приемная дочь Аллена и актрисы Миа Фэрроу, написала открытое письмо, в котором обвинила своего отца в домогательствах.
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