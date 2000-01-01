18.01 02:50 MIGnews.com

В РФ православного священника приговорили к 14 годам колонии

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Православного священника Глеба Грозовского, Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил к 14 года колонии строгого режима по делу о растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС."Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным, по совокупности преступлений приговорить к лишению свободы сроком на 14 лет", - приводит агентство слова судьи.Однако сам священник пообещал обжаловать решение суда. "Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины", - сказал Грозовский.Вынеся такой приговор, суд частично одобрил ходатайство прокуратуры, так как сторона обвинения просила приговорить священника к 15 года колонии строгого режима, а также на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.Грозовский же своей вины не признал, а все обвинения назвал абсурдными.