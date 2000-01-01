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Фото : New Line Cinema, inc. 18.01 00:27   MIGnews.com

Умер режиссер "Полицейской академии"

Умер американский режиссер Хью Уилсон, прославившийся благодаря комедии "Полицейская академия". Об этом сообщает портал CBS19 News.

Сообщается, что мужчина умер в возрасте 74 лет от болезни, однако не уточняется от какой.

Помимо культовой кинокомедии Уилсон создал такие картины, как Клуб "первых жен", "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс", а также сериалы "Радио Цинциннати" и "Место Фрэнка".

Уилсон был не только талантливым кинорежиссером, но еще и сценаристом. Именно он написал сценарий в 1984 году для киноленты, которая прославила его на весь мир. Картина настолько понравилась зрителю, что позже было снято еще сиквелов от других режиссеров. А в 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.
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