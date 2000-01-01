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Особенности и преимущества аренды автовышки 17.01 17:08   MIGnews.com

Особенности и преимущества аренды автовышки

Разовое или нерегулярное проведение монтажных и ремонтных работ нередко требует применения автовышки. А поскольку стоимость таких машин достаточно высока, вложение денежных средств в их покупку является оправданным лишь в случае постоянного использования. Поэтому для тех, кто не имеет желания или возможности приобрести дорогостоящее оборудование, выгодным вариантом является аренда машины.

Преимущества услуги аренды

К числу сильных сторон, которыми обладает данная услуга, можно отнести следующие моменты:

1. Экономия денежных средств. Если оборудование вам требуется не ежедневно, а для разового или кратковременного выполнения работ, взять автовышку в аренду крайне выгодно. Ведь, во-первых, за аренду придется уплатить намного меньше, чем за покупку. А, во-вторых, вам удастся избежать дополнительных затрат на обслуживание оборудования, его ремонт, а также на содержание должности оператора, способного осуществлять управление техникой.

2. Отсутствие дополнительных хлопот. Оборудование подается на указанный клиентом объект в исправном состоянии, вместе с водителем, способным осуществлять управление оборудованием. Поэтому вы будете лишены хлопот, связанных с поиском подходящего специалиста, места хранения машины в период простоя и прочими моментами.

3. Разнообразие эксплуатационных характеристик. В зависимости от требующих выполнения работ клиенты могут арендовать оборудование, отличающееся высотой подъема (например, автовышки со стрелой 18 метров), особенностями колесной базы (разница заключается в марке автомобиля), массой груза и прочими характеристиками.

4. Возможность планирования времени. Автовышку можно заказать на определенное время, не нанося вреда своему рабочему расписанию.

Где можно арендовать автовышку по выгодной цене?

Выбирая подходящее оборудование, обязательно сопоставляйте объем и интенсивность запланированных работ с эксплуатационными возможностями машины. Чтобы не переплатить лишнего, в обязательном порядке убедитесь, что компания, в которую вы обратились за услугой, работает без посредников, предоставляя в аренду клиентам технику из собственного парка. Также, если вы обращаетесь за помощью в компанию не в первый раз, поинтересуйтесь, предоставляет ли компания скидки и специальные предложения постоянным клиентам. Чтобы получить больше информации, заранее свяжитесь с представителем организации по телефону.
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