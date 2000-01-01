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17.01 17:15   MIGnews.com

Mineral Market – уникальные украшения с натуральными камнями

Ювелирные украшения всегда были идеальным вариантом подарка по любому поводу. Романтический сюрприз для любимого человека, презент по торжественному поводу или памятный дар - для всех перечисленных случаев кольца, серьги, броши и прочие варианты изделий подходят как нельзя лучше. Если традиционные ювелирные украшения, напоминающие штамповку, вам надоели, посетите магазин-музей камней Mineral Market.

В чем заключаются отличия?

Mineral Market - это не обычный магазин, а портал, в каталоге которого собраны десятки оригинальных украшений, выполненных из драгоценных металлов (золото, серебро) и дополненные натуральными камнями (азуритом, агатом, александритом и десятками других вариантов природных полудрагоценных минералов). Сотрудники магазина самостоятельно осуществляют выбор и закупку камней в разных уголках мира (на камнеперерабатывающих заводах Индонезии, Бразилии и некоторых других стран). Благодаря столь тщательному подходу мы можем с уверенностью гарантировать подлинность и природное происхождение камней в предложенных в магазине изделиях. Поэтому если вы решили купить кольцо с аквамарином в золоте, значит это будет именно аквамарин в золоте, а не похожий внешне минерал в полудрагоценном сплаве.

Более того, все товары, представленные в категории уникальных изделий, действительно уникальны. Все аналоги, появляющиеся впоследствии у конкурентов, являются копиями наших творений.

Преимущества сотрудничества с Mineral Market

Помимо гарантии природного происхождения материалов также стоит отметить и некоторые другие положительные моменты, которые клиент получает, сотрудничая с Mineral Market:

1. Возврат денег за первый заказ. Это приятный сюрприз для новых клиентов. Вся сумма за совершенную на сайте покупку возвращается на индивидуальный счет в виде накопления, которое можно использовать в ходе оформления последующих покупок.

2. Предоставление гарантии. Купив ювелирное изделие, клиент автоматически получает гарантию на срок 90 дней, в течение которых покупатель может вернуть изделие.

3. Подарки. Клиенты магазина получают презенты, совершая покупку на сумму более 1290 рублей. То есть, если вы решили изумруд камень купить, не спешите тратить деньги! Если этот камень является вашим талисманом, мы подарим его вам бесплатно.

Узнать больше об условиях сотрудничества и ассортименте товара можно, осуществив переход по этой ссылке.
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