17.01 09:20 MIGnews.com

1000 метров, 252 этажа: Башня Джедды - самая высокая в мире

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В 2020 году будет закончено строительство самого высокого здания в мире: Башни Джедды.Высота строения составит 1000 метров - на 72 метра выше, чем нынешняя икона Дубаи - башни Бурдж Халифа.В башне будет 252 этажа, площади помещений в ней составят 244 тысячи квадратных метра. На башне будет оборудована самая высокая в мире смотровая площадка - на высоте 664 метра, площадью 500 квадратных метров. В башне предусмотрены четыре “жилых уровня” на которых разместится 325 квартир. Двухэтажные лифты будут поднимать гостей башни со скоростью 20 км/ч. Для того, чтобы подняться на 157 этаж потребуется 66,5 секунд.Строительство башни обойдется в 1,4 миллиарда долларов.Башня станет короной Jeddah Economic City - проекта развития города, предусматривающего строительство 5,3 миллионов квадратных метров жилья и коммерческих площадей, а также туристических достопримечательностей.