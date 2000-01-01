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18.06 03:13   MIGnews.com

Поп-звезда побила рекорд по подписчикам в Twitter

Американская поп-исполнительница Кэти Перри стала первым в мире человеком, у которого более 100 млн. подписчиков в социальной сети Twitter. Отмечается, что поп-звезда опубликовала свой первый твит в 2009 году. За все это время мисс Перри написала более 8 тысяч сообщений в популярной соцсети.

На втором месте оказался певец Джастин Бибер с его 98 миллионами фанатов. За ним идет бывший президент США Барак Обама, политика "читают" в микроблоге 91 миллион человек.

Отметим, что 6 лет назад самой популярной в Twitter была певица Леди Гага, у которой на то время было 9 миллионов читателей.
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