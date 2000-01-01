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Исследователи из США выяснили секрет счастливого брака | Фото: Thinkstock18.06 02:33   MIGnews.com

Исследователи из США выяснили секрет счастливого брака

Американские специалисты в ходе исследования выяснили, почему некоторые пары живут в браке долго и счастливо, как пишет ladyportal.info.

Американские специалисты решили выяснить, в чем секрет счастливого брака, в котором между супругами сохраняется любовь на всю жизнь. Для этого они привлекли к изысканию 800 супружеских пар, которые прожили вместе более тридцати лет и считают, что они счастливы в браке.

Проанализировав ДНК пар, которые, как следует отметить, были белокожими натуралами, ученые к своему удивлению выяснили, что их генотипы схожи. Эти данные заставили изыскателей засомневаться, так ли важны общие интересы, увлечения и уровень сексуальной привлекательности. Чтобы прийти к однозначному выводу и ответить на вопрос, на что ориентируются люди при выборе партнеров на всю жизнь, ученые намереваются изучить ДНК крепких пар других рас, а также ДНК однополых пар.
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