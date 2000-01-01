Разница между лицензированным и нелицензированным казино
Вы, наверное, слышали истории о безумном везении, когда счастливчики выигрывали миллионы долларов в онлайн казино. С каждым годом таких историй все больше благодаря игровым автоматам, которые накапливаются прогрессивный джекпот. И где же найти эти автоматы? Исключительно на сайтах лицензированных онлайн казино!
Очевидным отличием лицензированных сайтов от нелицензированных является то, что они предлагают игрокам только лицензионные игры. Но почему это так важно? Потому что только лицензионный софт работает корректно и без сбоев. И что очень важно, имеет правильно настроенный генератор случайных чисел, который позволяет честно выигрывать.
Нелицензионный софт, который никто не контролирует, гораздо проще оформлен и периодически дает сбои. И, что самое опасное для игрока, владелец сайта может менять настройки генератора случайных чисел по своему усмотрению. Обычно при запуске такого ресурса автоматы чаще дают выигрыш, прикармливая посетителей. А по мере роста популярности, становятся жадными, так как ГСЧ прикручивают и выиграть практически невозможно.
Что дает лицензия онлайн казино?
Лицензия онлайн казино – это не только лицензионный софт. Это еще и контроль со стороны регулятора. Если ресурс получил лицензию, это значит, что он прошел полноценную проверку по десяткам параметров:
• на лицензионность игр;
• на качество бизнес-плана;
• на финансовую надежность;
• на способность защитить информацию о своих посетителях.
Прежде чем выдать лицензию, регулятор серьезно проверяет учредительные документы, функционал сайта и правильность его работы. Если есть какие-то сбои или замечена неправильная работа генератора случайных чисел в играх, онлайн казино просто не получит лицензию и не сможет начать работу.
Другими словами, для простого игрока наличие лицензии у игорного сайта является гарантией честной конфиденциальной игры.
Что есть в лицензированных онлайн казино такого, чего нет на сайтах без лицензии?
Сайты с лицензией вкладывают огромные средства в свое оформление и развитие. Ни один мошеннический сайт без лицензии не сможет предложить такой же большой ассортимент и качество игр.
Например, только на лицензированных сайтах есть игры следующих категорий:
• игры с живыми дилерами в разделе Live Dealer: Roulette Online, карточные игры на столах, Колесо Фортуны;
• автоматы с прогрессивным джекпотом в разделе Online Slots: Real Money режим позволяет выиграть сумму, сопоставимую самыми крупными выигрышами в реальных казино. Слоты подключены к единой системе, все игроки накапливают общий призовой фонд, который может достаться любому счастливчику, даже сделавшему минимальную ставку.
На данный момент не существует нелицензионных игр с живым дилером, потому что их создание слишком дорогостояще, а подделать их невозможно. Точно так же создатели нелицензионного софта не могут себе позволить организацию игрового процесса с прогрессивным джекпотом.
Как проверить лицензию онлайн казино?
Итак, если игрок хочет играть в качественные игры, гарантированно выигрывать, а не сливать депозит, ему стоит выбирать только лицензионные площадки. Тем более, что проверить сайт на наличие лицензии очень просто.
На примере лицензированного сайта playshangrila.com можно увидеть, что внизу каждой страницы есть полная информация о лицензировании.
Вот, что должно быть в данных о лицензии:
• номер;
• название и сайт регулятора, выдавшего лицензию;
• название и контакты компании, получившей лицензию;
• класс лицензии;
• дата выдачи лицензии;
• держатель лицензии.
Конечно, ничто не мешает сайту разместить любую информацию в этом блоке. Но на сайте регулятора, который обязательно указывается, легко проверить правдивость данных. С помощью поиска по номеру лицензии или по названию компании можно найти всю информацию.
Естественно, если информация ложная, и на сайте регулятора нет подтверждения, перед вами мошеннический сайт. Играть на таком ресурсе не стоит. Даже если удастся что-то выиграть, велика вероятность того, что вывести свои призовые не получится.
Владельцы нелицензированных сайтов практикуют разные хитрости, чтобы не выплачивать деньги игрокам. Например, блокируют аккаунты, мотивируя это разными нарушениями. Претензии даже могут выглядеть правдоподобно, и представители ресурса могут вести с игроком переписку. Но аккаунт никогда не разблокируют и деньги не выплатят.
Признаки мошеннических сайтов без лицензии
Чтобы привлечь игроков чем-то помимо лицензионного софта, мошеннические сайты активно предлагают крупные бонусы. Действительно, очень крупные: до нескольких тысяч долларов или евро. Этим они копируют систему приветственных бонусов лицензированных сайтов, но честные площадки обычно предлагают игрокам 100-500 долларов или евро.
Крупный подарок за регистрацию – серьезный повод задуматься о честности ресурса. Чтобы убедиться, что все по закону, достаточно проверить лицензию.
Еще один косвенный признак виртуальных мошенников – молодой домен. Если ресурсу меньше 6-12 месяцев, и тем более отсутствует информация о лицензии, не стоит здесь регистрироваться. Если все же сайт очень понравился, стоит понаблюдать за ним несколько месяцев.
Другой тревожный звоночек – отсутствие автоматов с прогрессивным джекпотом и игр с живым дилером. Нелицензированные ресурсы просто не могут их себе позволить.
Достаточно один раз потратить 5 минут на проверку информации об онлайн казино, чтобы убедиться, что у него есть лицензия, чем оказаться обманутым и без денег.