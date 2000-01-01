17.07 01:22 MIGnews.com

В Китае разрешили сдавать в "камеру хранения" мужей

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В китайском торговом центре появились "камеры хранения", где можно оставить мужа пока жена ходит за покупками.Как сообщает ВВС со ссылкой на местные издания, "камеры хранения" представляют собой стеклянные будки, где "недовольные мужья", которые не хотят ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стул и компьютер с играми.В настоящее время этот сервис предоставляется бесплатно, но в будущем посетителям придется заплатить небольшую сумму через мобильный телефон. Несколько мужчин, которые уже опробовали услугу, назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми.