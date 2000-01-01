Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии 17.08 11:11   MIGnews.com

Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии

Представитель правящей семьи Саудовской Аравии принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался 16 августа. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на заявление королевского суда.

Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа.

Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году. В мае в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз, руководитель Советом по определению порядка престолонаследия. Ему был 91 год. Об этом сообщал Asharq al-Awsat.. А в начале августа в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц Сальман бен Абдалла бен Турки Аль Сауд от сердечного приступа, как сообщал портал Eremnews со ссылкой на источник в окружении усопшего.
.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:49
В здании голландской радиостанции захвачены заложники
10:21
Точно в цель: ВВС ЦАХАЛа испытали ПРО Patriot  
09:32
Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка  
09:21
Лахиш: три бандита безжалостно избили молодую женщину
08:50
Образование в Израиле сползает к уровню стран третьего мира
08:27
Семья разыскивает пропавшего в Израиле российского моряка
08:12
Церемония прощания с Верой Глаголевой состоится 19 августа
07:47
Спасена семья из 18 человек, потерявшаяся у горы Мерон
07:32
Победа на неделю
06:33
У Шфаим строят гигантскую парковку с автобусами в Тель-Авив
04:20
Рогозин не верит, что Украина стала жертвой шпионажа
03:27
Захоронение с древними гробницами обнаружили в Египте
02:11
ВЦИОМ: Россияне начали меньше употреблять алкоголь
01:45
Ученые рассказали, как восстановить сердце после инфаркта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus