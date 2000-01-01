17.08 11:11 MIGnews.com

Скончался еще один член правящей семьи Саудовской Аравии

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Представитель правящей семьи Саудовской Аравии принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался 16 августа. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на заявление королевского суда.Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа.Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году. В мае в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз, руководитель Советом по определению порядка престолонаследия. Ему был 91 год. Об этом сообщал Asharq al-Awsat.. А в начале августа в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц Сальман бен Абдалла бен Турки Аль Сауд от сердечного приступа, как сообщал портал Eremnews со ссылкой на источник в окружении усопшего.