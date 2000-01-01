17.08 23:16 MIGnews.com

Леди Гага поможет Кеше засудить продюсера за изнасилование

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Певица Леди Гага выступит в суде в поддержку своей коллеги, артистки Кеши, которая в 2014 году обвинила своего продюсера Доктора Люка в изнасиловании.Из-за судебных тяжб Кеша несколько лет не появлялась на сцене. Проигранное дело против Люка будет возобновлено, сообщает Variety.Три года назад Кеша обвинила своего продюсера Доктора Люка в "моральном, сексуальном и физическом насилии". Но представители звезды не смогли доказать в суде вину мужчины. Вскоре Люк в ответ выдвинул против Кеши обвинения в издевательствах и нарушении условий контракта.По словам Люка, Кеша срывает работу над третьим альбомом, что противоречит условиям договора. На что певица ответила, что отказывается сотрудничать с человеком, который ее унижал. Для решения спора юристы Люка пригласили выступить в суде Леди Гагу, чья личная переписка с Кешей, по словам инсайдеров, может помочь доказать правоту продюсера.Впрочем, представители Гаги заявили, что юристы Люка подтасовывают фактами, и звезда полностью на стороне своей коллеги Кеши. Гага должна выступить в суде до конца лета.