17.08 08:12 MIGnews.com

Церемония прощания с Верой Глаголевой состоится 19 августа

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Прощание с Верой Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни, пройдет 19 августа в Центральном доме кино."Церемония прощания пройдет в Доме кино 19 августа", - сказал зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев "Интерфаксу" в среду.О месте похорон пока не сообщается.Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни от онкологического заболевания. Первоначально сообщалось о ее кончине в американской клинике, однако позже выяснилось, что это произошло в Германии.Вера Глаголева - российская актриса и режиссер, сценарист, продюсер, народная артистка России. Родилась 31 января 1956 года в Москве. За свою творческую биографию она сыграла в более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как "Выйти замуж за капитана", "Сошедшие с небес", "Зал ожидания", "Бедная Саша" и другие. Также она срежиссировала шесть фильмов, в ее последней картине "Две женщины" (экранизация одноименной пьесы Ивана Тургенева) сыграл известный британский актер Рэйф Файнс.