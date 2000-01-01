18.10 06:15 MIGnews.com

Каир опасен для женщин

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Каир признан наиболее опасным для женской половины населения городом, пишет ТАСС.Согласно рейтингу благотворительной организации Thomson Reuters Foundation, столица Египта признана самым небезопасным жительства для женщин. Список состоит из 19 крупных городов мира.При проведении опроса местных жителей учитывались такие факторы, как уровень сексуального и семейного насилия, доступность медицинских услуг, экономические возможности, в том числе доступ к образованию и трудоустройству.Каир занял первую строчку в списке по причине высокого уровня риска сексуального насилия и домогательств.Любой крупный празник ознаменовывается всё новыми случаями нападений сексуального характера на женщин. И всё это даже при том, что здесь женщины, как правило, одеты достаточно скромно.