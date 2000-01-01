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twitter.com/@KensingtonRoyal 17.10 20:18   MIGnews.com

Герцоги Кембриджские ждут третьего ребенка в апреле

Кенсингтонский дворец - официальная резиденция герцога и герцогини Кембриджских - опубликовал на своей странице в Twitter долгожданное сообщение о том, что Кейт ожидает рождения третьего ребенка в апреле 2018 года.

Впервые представители принца Уильяма и Кейт сообщили о том, что герцогиня Кембриджская беременна, 4 сентября - также на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

То сообщение вызвало некоторое замешательство в обществе, поскольку обычно за ним сразу же следует сообщение о том, когда ожидается появление ребенка на свет. Но в сентябрьском заявлении о сроках ничего сказано не было, что заставило энтузиастов взяться за календари, передает Би Би Си.
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