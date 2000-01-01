71-летняя королева кантри пришла на шоу в коротком платье
Американской кантри-певицей Долли Партон невозможно не восхищаться. В свои 71 она выглядит великолепно. Каждое ее появление на публике восхищает.
На этот раз звезда попала в объективы папарацци, когда направлялась на ток-шоу The View на канале ABC. Долли была одета в короткое черное платье, украшенное металлическими деталями, и прозрачные туфли на высокой платформе и каблуке.
Пышная укладка и яркий макияж дополнили эффектный образ Партон. Выглядела Долли прекрасно, передает ТСН.