18.01 16:33 MIGnews.com

Папа-миллионер снял на 12-летие сына 2 стриптизерши

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Американские соцсети шокированы видеозаписью с вечеринки, организованной своему чаду одним из обеспеченных родителей Марком Алалуфом из Флориды, на которую в качестве "культурной программы" пригласили двух стриптизерш. И все бы ничего, но урок "полового воспитания" был преподан мальчику на его 12-летие.Как передает американский испаноязычный канал EstrellaTV, таким образом, отец хотел сделать своего сына мужчиной.На опубликованном в YouTube видно, как юноша препубертатного возраста танцует с оголенными женщинами у пилона, тогда как окружающие, включая его отца, приободряют юнца. Дальше мальчику решили устроить "приватный танец" – одна стриптизерша села ему на колени и начала эротически двигаться, а вторая положила его руки на грудь своей "коллеги".Наблюдая за этим, Алалуф заливался хохотом.Мнение телеведущих EstrellaTV разделилось: тогда как представители сильного пола посчитали папу "заслуживающим медали", женщины задались вопросом, а что было бы, будь на месте юноши 12-летняя девочка, а вместо стриптизерш – мужчины.