19.01 03:22 MIGnews.com
Мертвая женщина родила в гробу
В южноафриканской провинции Мбизаны женщина родила после смерти. Об этом инциденте сообщили сотрудники похоронного бюро в интервью изданию Times Live.
Отмечается, что после церемонии похорон – спустя 10 дней в гробу, где находилась 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи, работники обнаружили в нем младенца.
По словам сотрудников бюро, они были потрясены и напуганы увиденным.
Мать умершей уточнила, что ее дочь во время кончины была на девятом месяце беременности. Мертворожденного ребенка похоронили в одном гробу с матерью.
Издание опросило несколько медицинских специалистов и выяснило, что "рождение" могло произойти в результате сокращения мышц.
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