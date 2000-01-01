19.01 03:22 MIGnews.com

Мертвая женщина родила в гробу

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В южноафриканской провинции Мбизаны женщина родила после смерти. Об этом инциденте сообщили сотрудники похоронного бюро в интервью изданию Times Live.Отмечается, что после церемонии похорон – спустя 10 дней в гробу, где находилась 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи, работники обнаружили в нем младенца.По словам сотрудников бюро, они были потрясены и напуганы увиденным.Мать умершей уточнила, что ее дочь во время кончины была на девятом месяце беременности. Мертворожденного ребенка похоронили в одном гробу с матерью.Издание опросило несколько медицинских специалистов и выяснило, что "рождение" могло произойти в результате сокращения мышц.