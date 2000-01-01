18.01 18:53 MIGnews.com

Бриджит Бардо назвала жертв домогательств #MeToo лицемерными

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Легенда французского кино Брижит Бардо присоединились к своей коллеге Катрин Денев, выступив против скандала с домогательствами, захлестнувшего в последние месяцы Голливуд.В интервью изданию Paris Match, она не только не стала приобщаться к движению #MeToo (как и его французскому аналогу #BalanceTonPorc), но и назвала большинство случаев обвинений в домогательствах "лицемерными, смешными и неинтересными", поскольку большинство актрис первыми начинают заигрывать с продюсерами ради лучшей роли."Многие актрисы флиртуют с продюсерами, чтобы получить роль. Чтобы о них говорили, они начинают рассказывать о том, как к ним домогались. На самом деле, это приносит им больше вреда, чем пользы. Я считаю, что будет приятно, если мне скажут, что у меня маленькая попка. Такие комплименты приятные", - считает кинодива.По ее словам, хотя в 50-ых и 60-ых годах она считалась секс-символом, к ней ни разу не домогались.Ранее Денев высказалась за право мужчин домогаться к женщинам, но позже извинилась за свои слова.