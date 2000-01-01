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Гендерная нейтрализация: коллекция Abercrombie для детей 18.01 08:19   MIGnews.com

Гендерная нейтрализация: унисекс Abercrombie для детей

Лейбл Abercrombie Kids с гордостью представил линию “гендерно нейтральной” одежды для детей.

В коллекцию, получившую название Everybody Collection входит 25 моделей - включая камуфляжные майки, куртки с капюшонами, бомбер-куртки и аксессуары.

Коллекция рассчитана на детей в возрасте от девяти лет.

Решение убрать наклейки о половой принадлежности моделей “вдохновлено обратной связью с клиентами” сообщает компания. Родители и ребятишки “не желают быть ограничены определенными стилями и цветами, базирующимися на гендерности”. Таким образом, сообщает пресс-релиз, Abercrombie "подогнал свою линию унисекс так, чтобы она соответствовала межгендерным трендам"
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