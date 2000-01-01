19.01 01:20 MIGnews.com

Илон Маск вновь сошёлся с бывшей Джонни Деппа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Основателя компании Tesla и актрису Эмбер Херд снова увидели вместе.Похоже, после короткого разрыва миллиардер Илон Маск и экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, решили возобновить отношения.О том, что основатель компании Tesla второй раз начал встречаться с моделью и актрисой Эмбер Херд свидетельствуют фото, которые сделали папарацци в одном из ночных клубов Голливуда.На ночной вечеринке Илон и Эмбер постоянно танцевали вместе и вообще - наслаждались компанией друг друга.Напомним, модель и миллиардер разошлись в конце лета прошлого года после непродолжительного романа. Инициатором разрыва выступила Херд, и это тяжело далось Маску, который признавался в интервью: ненавидит быть один и переживает из-за окончания отношенийМиллиардер Илон Маск рассказал о болезненном расставании с бывшей Деппа: Это она меня бросилаему "больно"после расторжения романа.Как сообщил инсайдер, 31-летняя Херд и 46-летний Маск действительно часто видятся в Лос-Анджелесе, а Новый год пара отпраздновала на каникулах в Чили.