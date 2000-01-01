18.01 23:25 MIGnews.com

Видео: пользователей YouTube удивила летающая ванна

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В Германии группа энтузиастов собрала летающую ванну. Немецкая команда выложила видео-обзор своего изобретения в YouTube.Всего за четыре дня видеоролик набрал свыше 450 тысяч просмотров.Как видно на видео, молодой парень, обнаружив, что дома из еды есть только морковина и один пучок петрушки, выходит на улицу и садится в "припаркованную ванну". С помощью пульта дистанционного управления он поднимает свое чудо-изобретение в воздух, и пересекает поле, направляясь в сторону магазина. Как можно отметить из видеоролика, дрон в виде ванны способен преодолевать большие дистанции.Необычное транспортное средство удивило многих пользователей сети, а видео получило более 20 тысяч лайков с момента опубликования."Вероятно, самый гениальный проект и, безусловно, самый достойный вид транспорта. Жаль, что нет держателя чашки…", - комментирует ролик пользователь под именем Mac Daniel.Ранее в СМИ сообщалось, что британский дизайнер изобрел одежду для детей, которая будет "расти" вместе с ними.