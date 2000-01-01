18.06 11:59 MIGnews.com

Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Популярный хип-хоп дуэт из США Macklemore & Ryan Lewis отметил свое выступление в Израиле. Концерт музыкантов был запланирован на 18 июля текущего года в Ришон-ле-Цион.Организаторы дали ясно понять, что причиной отмены шоу Macklemore & Ryan Lewis стали "неожиданного изменения в графике".В своем микроблоге в Twitter представитель группы написал:"Мы с сожалением должны отменить выступление Macklemore & Ryan Lewis в Израиле 18 июля из-за непредвиденного изменения в графике. Дуэт искренне приносит извинения и с нетерпением ждет возможности выступить для своих израильских поклонников".Пока остается неясным на когда был перенесен концерт, так как пока не поступило ответа от представителя американского дуэта.