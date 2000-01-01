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Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле 18.06 11:59   MIGnews.com

Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле

Популярный хип-хоп дуэт из США Macklemore & Ryan Lewis отметил свое выступление в Израиле. Концерт музыкантов был запланирован на 18 июля текущего года в Ришон-ле-Цион.

Организаторы дали ясно понять, что причиной отмены шоу Macklemore & Ryan Lewis стали "неожиданного изменения в графике".

В своем микроблоге в Twitter представитель группы написал:

"Мы с сожалением должны отменить выступление Macklemore & Ryan Lewis в Израиле 18 июля из-за непредвиденного изменения в графике. Дуэт искренне приносит извинения и с нетерпением ждет возможности выступить для своих израильских поклонников".

Пока остается неясным на когда был перенесен концерт, так как пока не поступило ответа от представителя американского дуэта.


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