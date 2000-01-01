18.06 07:59 MIGnews.com

Патриция Каас вновь выступит в Израиле

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Не каждая поп-дива может похвалиться тем, что находится на гребне славы столько лет, но Патрисии Каас это удалось. Тридцать лет назад изящная француженка покорила всех хитом "Mademoiselle chante le blues" ("Мадемуазель поет блюз"). Эта песня в одночасье стала мировым супер-хитом, а ее голос облетел весь земной шар, покорив любителей поп-музыки, джаза и классического французского шансона. Вкрадчивый бархатный голос и шарм, истинно французская изысканность, хрупкость и сила одновременно - вот образ, который полюбили во всем мире, в том числе и в Израиле. За эти годы Патрисия Каас не раз выступала в нашей стране, ее у нас любят и ждут, а французы считают ее культурным послом своей страны.В сентябре этого года звезда эстрады, знаменитая французская певица и актриса Патрисия Каас выступит в Израиле с единственным концертом.Каас родом из шахтерской семьи, у нее шестеро братьев и сестер, петь она начала в церковном хоре, а продолжила в местных барах. Ее певческая карьера началась с исполнения чужих произведений – еще совсем юная Патрисия пела песни Сильви Вартан, Далиды, Клода Франсуа и Мирей Матье. Уже тогда голосу Kaaс, сильному и гибкому, был свойствен особый шарм, благодаря которому ее позднее будут сравнивать одновременно с Эдит Пиаф и с Марлен Дитрих - певицами, не просто непохожими, но во многом противоположными друг другу.На одном из выступлений Патрисию заметил Жерар Депардье. Молодая певица понравилась ему настолько, что вместе со своей женой он написал для нее песню "Jalouse" ("Ревнивая") и лично ее спродюсировал. В результате, певицу заметили, и вскоре она записала свой первый большой хит – ту самую теперь всемирноизвестную песню, ставшую ее визитной карточкой "Mademoiselle chante le blues". С этой песни, закрутившейся на радио и ТВ, все и началось. Первый альбом Каас стал платиновым во Франции, Швейцарии и Бельгии, а второй диск три месяца находился на вершине французских чартов. Только в 1988 году во всем мире было продано более 17 миллионов записей ее выступлений.С тех пор у Патрисии Каас стабильные аншлаги, ее талант и репертуар неоднократно отмечен национальными музыкальными премиями. Многочисленные мировые турне в поддержку своих альбомов, тысячи концертов во всех уголках мира многомиллионные тиражи записей ставят французскую певицу в один ряд с самыми востребованными звездами мировой эстрады.За 30 лет она выпустила 10 студийных альбомов, при этом Патрисия всегда делала упор не на количество, а на качество песен. Они месяцами держались на вершинах французских и зарубежных хит-парадов, а статус трех альбомов Каас - "алмазный" (более 1 миллиона проданных экземпляров) стал беспрецедентным в музыкальной истории Франции. Наконец, 8 место, занятое Патрисией Каас на "Евровидение" в 2009 году в Москве, стал лучшим результатом для ее родной Франции в этом престижном конкурсе.За годы на эстраде Патрисия Каас прошла путь от прекрасной юной богини до молодой, полной сил дивы. Она исполняла шансон, джаз и блюз, ей рукоплескала "Олимпия", она снялась в кино, записала альбом своих любимых хитов французских шансонье, спела на немецком, английском и итальянском, переехала жить в тихую Швейцарию - она прожила все, что положено прожить суперзвезде, предпочтя, по собственному признанию, карьеру семье.Среди последних двух больших работ певицы – смелая программа, посвященная Эдит Пиаф, и совсем недавно выпущенный специально к юбилею новый альбом, который так и называется "Patricia Kaas". На новой пластинке представлены песни женщины, которая хорошо выглядит и много думает. Не смогла пройти певица и мимо событий, потрясших мир - песня "Le jour et l'heure" посвящена парижским терактам 13 ноября 2015 года, равно как и любой трагедии, которая полностью переворачивает жизнь человека...Французы не без оснований считают Патрисию Каас культурным послом своей страны - главной составляющей успеха Каас всегда были гастроли: до 2005 года жизнь одной из самых известных франкоязычных певиц мира была практически непрерывным заграничным турне.Живой звук, оригинальный свет, профессиональный шоу-балет, великолепные декорации – обязательные атрибуты незабываемых и высокопрофессиональных шоу сегодня уже действительно великой Патрисии Каас. Ее представления – полномасштабные драматические музыкальные спектакли, в центре которых – сильный и страстный голос сильной женщины и выдающейся певицы.На единственном концерте в Израиле Патрисия Каас исполнит и свои новые песни, и, конечно, самые известные хиты - "Mon mec a moi", "Une derniere semaine a New-York", "Kennedy Rose", "Ceux Qui N'ont Rien", "Entrer Dans La Lumiere" и многие другие. Зная, что среди множества поклонников ее творчества в Израиле довольно много русскоязычных, певица вполне может удивить публику исполнением песен на русском языке – например, старинным романсом "Очи черные", всемирно известными "Подмосковными вечерами" Соловьева-Седого или проникновенной "Мне нравится" Таривердиева. Обязательно прозвучат "Mademoiselle chante le blues", но в новой, довольно неожиданной версии, и абсолютно новая песня "Madame tout le monde" ("Обычная женщина"), наверное, максимально отражающая внутреннее душевное состояние сегодняшней Патрисии Каас – взрослой, мудрой, но такой же хрупкой и ранимой…Единственный израильский концерт одной из самых успешных французских исполнительниц Патрисии Каас состоится:28 сентября, в четверг, в 20.30 - в Тель-Авиве ("Гейхал ха-Тарбут").Посмотреть видео:https://www.youtube.com/watch?v=2UjMGW8u6_0https://www.youtube.com/watch?v=IpWcSEaEyR8https://www.youtube.com/watch?v=pGjWWnVfURkДополнительная информация: https://goo.gl/KQv9ITPhoto by Yann Orhan, Marie Paluszkiewicz, Guenter Distler, Olessia Gushchina, Virginie Cressot, Marc Piérard, Julien Faugere, Alikhan Photography.Заказ билетов в кассе «Браво» https://goo.gl/KQv9ITОрганизаторы гастролей в Израиле – продюсерская компания YM Production под руководством Марка Юрика.