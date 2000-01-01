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Яхта российского олигарха загораживает статую Свободы 18.06 16:47   MIGnews.com

Яхта российского олигарха загораживает статую Свободы

Суперяхта российского миллиардера Евгения Швидлера на протяжении двух месяцев портит вид на Статую Свободы в Нью-Йорке.

Яхта Le Grand Bleu бросила якорь в непосредственной близости от символа Америки в середине апреля. С тех пор туристы жалуются на то, что невозможно фотографировать статую.


На яхте, длиной в 112 метров и размером с футбольное поле, размещены вертолет, аквариум и скоростной катер. Экипаж яхты - 65 человек. Яхта может принимать до 20 гостей.

Швиндлер, российский нефтяной магнат, состояние которого оценивается в 1,28 миллиарда долларов, получил яхту в подарок от своего друга, Романа Абрамовича.

Швиндлер, очевидно, экономит деньги. Если яхта пришвартуется в Манхэттенском Круизном Терминале, это будет стоить ему несколько тысяч долларов в день. Стоянка же неподалеку от Статуи Свободы является совершенно легальной и стоит в разы меньше.

Американская береговая охрана не имеет права приказать яхту отойти от Статуи Свободы, поскольку яхта не создает помех для движения других кораблей.
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