18.06 23:33 MIGnews.com

СМИ: Бейонсе во второй раз стала мамой

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Американская певица Бейонсе родила двойню, как утверждают американские СМИ. Однако ни точной даты, ни пола близнецов пока не разглашаются.Кроме того официального заявления о важном событии от четы Картеров пока не поступало. Однако в минувшую пятницу папарацци запечатлели звезду, входящую в задние больницы в Лос-Анджелесе, что и дало повод для слухов в прессе.О рождении детей сообщили американские журналы Entertainment Weekly, Us Weekly и People.О том, что Бейонсе и ее муж рэп-исполнитель и продюсер Джей-Зи ждут пополнения в семье, стало известно в феврале. Тогда певица сама лично поделилась об этом, разместив свой снимок, на котором видна беременность.Данный пост стал самым популярным по числу лайков за все время существования Instagram.У супружеской пары уже есть пятилетняя дочь, которую зовут Блю Айви.Отметим, что Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыки, она получила 20 премий "Грэмми" и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".