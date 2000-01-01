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instagram.com 18.06 23:33   MIGnews.com

СМИ: Бейонсе во второй раз стала мамой

Американская певица Бейонсе родила двойню, как утверждают американские СМИ. Однако ни точной даты, ни пола близнецов пока не разглашаются.

Кроме того официального заявления о важном событии от четы Картеров пока не поступало. Однако в минувшую пятницу папарацци запечатлели звезду, входящую в задние больницы в Лос-Анджелесе, что и дало повод для слухов в прессе.

О рождении детей сообщили американские журналы Entertainment Weekly, Us Weekly и People.

О том, что Бейонсе и ее муж рэп-исполнитель и продюсер Джей-Зи ждут пополнения в семье, стало известно в феврале. Тогда певица сама лично поделилась об этом, разместив свой снимок, на котором видна беременность.

Данный пост стал самым популярным по числу лайков за все время существования Instagram.

У супружеской пары уже есть пятилетняя дочь, которую зовут Блю Айви.

Отметим, что Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыки, она получила 20 премий "Грэмми" и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".
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