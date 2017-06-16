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Кэти Перри вошла в историю интернета | Фото: Joella Marano/Flickr19.06 03:12   MIGnews.com

Кэти Перри вошла в историю интернета

Американская певица Кэти Перри первой в истории Twitter набрала 100 млн подписчиков.

"Сегодня мы свидетели истории", - говорится в сообщении администраторов соцсети.


Как отмечает "Би-би-си", представители сервиса в своем поздравлении использовали игру слов: "Свидетель" (Witness) - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.

Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловеров.
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