19.06 03:12 MIGnews.com
Кэти Перри вошла в историю интернета
Американская певица Кэти Перри первой в истории Twitter набрала 100 млн подписчиков.
"Сегодня мы свидетели истории", - говорится в сообщении администраторов соцсети.
Как отмечает "Би-би-си", представители сервиса в своем поздравлении использовали игру слов: "Свидетель" (Witness) - название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.
Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек.
Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловеров.
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