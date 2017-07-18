18.07 23:15 MIGnews.com

Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой в Грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram видео, на котором певец Николай Басков просит его стать свидетелем на свадьбе с телеведущей Викторией Лопыревой, которая состоится 5 октября 2017 года в Грозном.Кадыров принял предложение и пригласил всех желающих на "свадьбу века"."Покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!", - написал глава Чечни.