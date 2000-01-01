19.08 01:22 MIGnews.com

У разбавленного виски вкус лучше. И теперь известно почему

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Базируясь на компьютерном моделировании движения молекул, шведский химик Бьорн Карлссон из университета Линнея объяснил, как добавление воды в виски улучшает вкус напитка.Дело в том, что молекулы воды и алкоголя обладают различными физическими свойствами и по-разному взаимодействуют с органической молекулой гваякола, которая отвечает за дымные нотки в виски. Гваякол стабильно удерживается в толще напитка крепостью 40 и более градусов, а при постепенном разбавлении водой он начинает подниматься к поверхности. Таким образом, как полагают ученые, в разбавленном виски ярче будет ощущаться вкус и запах напитка.Интересно, что найденная закономерность особенно ярко проявлялась в сортах виски из Шотландии.В то же время Вик Кэмерон, независимый консультант по виски, который преподает в Эдинбургской академии Виски, отмечает, что вкус виски гораздо больше зависит от сорта напитка, чем от того, разбавлен он, или нет.