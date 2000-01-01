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Два друга решили пожениться, чтоб не платить налог | Фото: Thinkstock19.12 02:11   MIGnews.com

Два друга решили пожениться, чтоб не платить налог

В Ирландии 85-летний мужчина решил вступить в брак со своим другом, чтобы тому не пришлось платить налог на наследство.

Житель Дублина Мэтт намерен завещать своему другу Майклу ОʼСалливану дом, пишет The Irish Times. Согласно ирландскому законодательству, при вступлении в наследство необходимо заплатить налог в размере 33%. При этом супруги освобождены от этой обязанности.

По словам ОʼСалливана, ни один из двух друзей не является гомосексуалом, и их решение пожениться связано исключительно с желанием избежать налога. Трое детей ОʼСалливана, по его словам, не возражают против такого брака, так как они давно знакомы с будущим супругом своего отца. Мэтт и ОʼСалливан дружат почти 30 лет.

"Я люблю Мэтта, но не в сексуальном смысле", — приводит издание слова ОʼСалливана.

Свадьба должна состояться в январе.
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