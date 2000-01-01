19.12 02:11 MIGnews.com

Два друга решили пожениться, чтоб не платить налог

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В Ирландии 85-летний мужчина решил вступить в брак со своим другом, чтобы тому не пришлось платить налог на наследство.Житель Дублина Мэтт намерен завещать своему другу Майклу ОʼСалливану дом, пишет The Irish Times. Согласно ирландскому законодательству, при вступлении в наследство необходимо заплатить налог в размере 33%. При этом супруги освобождены от этой обязанности.По словам ОʼСалливана, ни один из двух друзей не является гомосексуалом, и их решение пожениться связано исключительно с желанием избежать налога. Трое детей ОʼСалливана, по его словам, не возражают против такого брака, так как они давно знакомы с будущим супругом своего отца. Мэтт и ОʼСалливан дружат почти 30 лет."Я люблю Мэтта, но не в сексуальном смысле", — приводит издание слова ОʼСалливана.Свадьба должна состояться в январе.