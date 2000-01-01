19.12 04:28 MIGnews.com

Создатель биткоина вошел в ТОП-50 богатейших людей мира

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Человек под именем Сатоши Накамото, которому приписывают создание криптовалюты биткоин, вошел в список богатейших людей мира, заняв 44 позицию рейтинга.Произошло это в момент, когда курс биткоина равнялся 19 771 доларов. Состояние его составило 19,4 миллиарда долларов США.Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает Quartz.Издание сообщает, что в распоряжении Накамото находятся 980 тысяч биткоинов. При этом курс криптовалюты на сегодня составляет 19 771 доллара за биткоин.Создатель биткоина находится в списке ниже наследника шведской марки одежды H&M Стефана Перссона (сына организовавшего компанию Эрлинга Перссона), вдовы основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс и одного из основателей Microsoft Пола Аллена. За Накамото следуют саудовский инвестор-миллиардер принц аль-Валид ибн Талал, заявивший, что биткоин "схлопнется", и Тео Альбрехт-младший, наследник немецкой империи розничной торговли Aldi.Сатоси Накомото — псевдоним человека или группы людей, которые создали биткоин. В настоящее время личность создателя самой популярной в мире криптовалюты остается неизвестной.