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Названы сто лучших фильмов всех времен | Фото:20.01 01:38   MIGnews.com

Названы сто лучших фильмов всех времен

Популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии кинозрителей на начало 2018 года.

Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.

Лучшим фильмом всех времен признана художественная лента "Волшебник страны Оз".

Вторую строчку заняла лента "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса, а третье место досталось хоррору "Прочь" 2017 года.

Среди современных работ в первой десятке оказались также мультфильм "Головоломка" (2015), драма "Лунный свет" (2016), завоевавшая "Оскар" в категории "Лучший фильм", и боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015).

Первые строки с ними делят такие киноленты ХХ века, как криминальный детектив "Третий человек" (1949), немой фильм "Кабинет доктора Калигари" (1920), драма "Все о Еве" (1950), фантастический триллер "Метрополис" (1927) и криминальная драма "Крестный отец" (1972).
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