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youtube 19.01 19:54   MIGnews.com

Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах

Голливудского актера Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах. Американская журналистка Сьюзан Броуди утверждает о неприличном поведении актера и режиссёра по отношению к ней.

О этом женщина заявила в интервью изданию Hollywood Reporter. Броуди отметила, что поведение Дугласа, под началом которого она работала в продюсерской компании Stonebridge Productions в конце 1980-х годов, унизило ее.

Броуди уверяет, что Дуглас очень много ругался по телефону в ее присутствии, а один раз на встрече в его квартире, на которой должен был обсуждаться сценарий фильма, внезапно начал мастурбировать при ней.

Журналистка отметила, что актер был очень несдержан в общении и открыто обсуждал при ней свои измены.
Также Дуглас, по версии Броуди, отпускал комментарии по поводу ее внешнего вида, из-за которых она начала носить на работе только свободную одежду темных цветов.

Самое скандальное в рассказе Броуди - обвинение в домогательствах. Она утверждает, что в 1989 году Дуглас пригласил ее к себе домой, чтобы обсудить сценарий и в какой-то момент начал перед ней мастурбировать.

Как рассказывает Броуди, она выбежала из квартиры Дугласа, почувствовав себя крайне униженной, передает Би Би Си.

Около недели назад Майкл Дуглас заявил, что против него могут выдвинуть обвинения и заранее отверг их.
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