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instagram/kimkardashian 20.01 04:34   MIGnews.com

Ким Кардашьян назвала своего ребенка в честь города

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст дали имя своему третьему ребенку. Как известно у пары родилась девочка, которую решили назвать Чикаго.

Об этом теледива сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 19 января.

Отметим, Чикаго — родной город Канье Уэста.

Ранее, 16 января стало известно, что звездная пара в третий раз стала родителями.

Непосредственно выносила и родила ребенка суррогатная мать.

"Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной девочки. Мы безмерно благодарны суррогатной матери, которая воплотила нашу мечту", — написала Ким Кардашьян.
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