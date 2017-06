19.06 13:37 MIGnews.com

"F*ck you Im Millwall". В честь героя теракта назвали пиво

Шведские пивовары решили поддержать бесстрашного британца Роя Ларнера, который 3 июня 2017 года дал отпор трем вооруженным ножами террористам, которые, сбив прохожих на Лондонском мосту, ворвались в паб, где герой отдыхал за кружкой хмельного напитка.Желая уважить 47-летнего "Льва с Лондонского моста", как уже прозвали смельчака, пивоварня Frequency Beer Works выпустит новое пиво, названное в честь его "коронной" непечатной фразы, сказанной исламистам: "F*ck you I’m Millwall". Это будет английский биттер с 5% содержанием алкоголя."Мой друг, который является поклонником "Миллуолла", прислал мне ссылку на статью о Рое, и я подумал, что это потрясающая история о его храбрости.Когда я прочитал, и подумал: "Это потрясающе, это действительно что-то особенное". Поэтому я поговорил с другими парнями с пивоварни, и мы подумали, что можем вложить деньги в кампанию Just Giving, но еще интереснее было бы поведать о ней миру. Эта история кажется одной из тех, о которых вы хотите рассказать людям, потому что это потрясающе. Кроме того, это отличное название для пива", — цитирует директора Frequency Beer Works Дэвида Мортимера издание Independent.Он отмечает, что общественной встретила их инициативу очень позитивно. Вся прибыль от продажи напитка будет перечислена кампании Larner Just Giving, цель которой - помочь Ларнеру, который в результате неравной схватки получил 8 ножевых ранений.