"F*ck you Im Millwall". В честь героя теракта назвали пиво
Шведские пивовары решили поддержать бесстрашного британца Роя Ларнера, который 3 июня 2017 года дал отпор трем вооруженным ножами террористам, которые, сбив прохожих на Лондонском мосту, ворвались в паб, где герой отдыхал за кружкой хмельного напитка.
Желая уважить 47-летнего "Льва с Лондонского моста", как уже прозвали смельчака, пивоварня Frequency Beer Works выпустит новое пиво, названное в честь его "коронной" непечатной фразы, сказанной исламистам: "F*ck you I’m Millwall". Это будет английский биттер с 5% содержанием алкоголя.
"Мой друг, который является поклонником "Миллуолла", прислал мне ссылку на статью о Рое, и я подумал, что это потрясающая история о его храбрости.
Когда я прочитал, и подумал: "Это потрясающе, это действительно что-то особенное". Поэтому я поговорил с другими парнями с пивоварни, и мы подумали, что можем вложить деньги в кампанию Just Giving, но еще интереснее было бы поведать о ней миру. Эта история кажется одной из тех, о которых вы хотите рассказать людям, потому что это потрясающе. Кроме того, это отличное название для пива", — цитирует директора Frequency Beer Works Дэвида Мортимера издание Independent.
Он отмечает, что общественной встретила их инициативу очень позитивно. Вся прибыль от продажи напитка будет перечислена кампании Larner Just Giving, цель которой - помочь Ларнеру, который в результате неравной схватки получил 8 ножевых ранений.