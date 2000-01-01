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В Италии разоблачен лжепринц | Фото: Roberto Ferrari/Flickr19.06 22:56   MIGnews.com

В Италии разоблачен лжепринц

Полиция Италии разоблачила лжепринца Черногории и Македонии. Как сообщает Daily Mail, мошенник по имени Стефан Цернетич обманул множество аристократов и знаменитостей.

56-летний Цернетич выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру. Мошенник выкладывал в Сети фотографии, на которых он изображен с теннисистом Новаком Джоковичем, архиепископом Монако и другими. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.

В отношении мужчины начато расследование. Поводом для него стала жалоба владельца отеля, в котором останавливался Цернетич. Он не заплатил за проживание, предложив отправить счет в посольство Македонии в Риме, но сотрудники дипломатического представительства не имели понятия о Цернетиче.

В ходе обысков полиция нашла у мошенника поддельные документы, в том числе паспорта.
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