19.06 22:56 MIGnews.com

В Италии разоблачен лжепринц

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Полиция Италии разоблачила лжепринца Черногории и Македонии. Как сообщает Daily Mail, мошенник по имени Стефан Цернетич обманул множество аристократов и знаменитостей.56-летний Цернетич выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру. Мошенник выкладывал в Сети фотографии, на которых он изображен с теннисистом Новаком Джоковичем, архиепископом Монако и другими. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.В отношении мужчины начато расследование. Поводом для него стала жалоба владельца отеля, в котором останавливался Цернетич. Он не заплатил за проживание, предложив отправить счет в посольство Македонии в Риме, но сотрудники дипломатического представительства не имели понятия о Цернетиче.В ходе обысков полиция нашла у мошенника поддельные документы, в том числе паспорта.