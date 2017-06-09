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D&G призвали бойкотировать их за работу с Меланией Трамп | Фото: dolcegabbana/Instagram20.06 01:21   MIGnews.com

D&G призвали бойкотировать их за работу с Меланией Трамп

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana в шутку призвал бойкотировать его за работу с первой леди США Меланьей Трамп.

Как сообщает Associated Press, все началось с критики в адрес компании из-за ее сотрудничества с супругой американского президента Дональда Трампа. На своих страницах в соцсетях модный дом регулярно публикует фотографии первой леди США в нарядах Dolce & Gabbana.

В одном из постов дизайнер Стефано Габбана осудил критиков и призвал их бойкотировать бренд.

В инстаграме модного дома появились фотографии с футболкой, на которой можно увидеть надпись "Бойкот Dolce & Gabbana". Кроме того, были опубликованы снимки с постановочной акцией протеста против компании, в которых участвовали и сами Стефано Габбана и Доменико Дольче.
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