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D&G призвали бойкотировать их за работу с Меланией Трамп

Listen! We’ve got something to say… #BoycottDolceGabbana! The new Boycott t-shirts are now available on our online store. Link in bio. Photo by Nello Esposito Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) Июн 9 2017 в 3:01 PDT

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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana в шутку призвал бойкотировать его за работу с первой леди США Меланьей Трамп.Как сообщает Associated Press, все началось с критики в адрес компании из-за ее сотрудничества с супругой американского президента Дональда Трампа. На своих страницах в соцсетях модный дом регулярно публикует фотографии первой леди США в нарядах Dolce & Gabbana.В одном из постов дизайнер Стефано Габбана осудил критиков и призвал их бойкотировать бренд.В инстаграме модного дома появились фотографии с футболкой, на которой можно увидеть надпись "Бойкот Dolce & Gabbana". Кроме того, были опубликованы снимки с постановочной акцией протеста против компании, в которых участвовали и сами Стефано Габбана и Доменико Дольче.