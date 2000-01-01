Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ученые выяснили, кому легче всех вставать по утрам | Фото: Thinkstock20.06 02:18   MIGnews.com

Ученые выяснили, кому легче всех вставать по утрам

По мнению интернет-пользователей, наиболее эффективный способ вовремя проснуться – это желание поскорее прийти на любимую работу. Но только 18% респондентов легко встают по утрам и не нуждаются в каких-либо стимулах, как пишет ladyportal.info.

В опросе приняло участие более тысячи человек в возрасте от 16 до 59 лет. Согласно результатам опроса, женщинам сложнее вставать по утрам. 30% респондентов считают, что лучший стимул для бодрого пробуждения – это желание идти на любимую работу. 9% интернет-пользователей считают, что нужно просто завести три будильника, чтобы не проспать, а 3% предпочитают, чтобы их будили близкие люди.

14% заявили, что для того, чтобы бодро просыпаться, достаточно ложиться спать пораньше. И только 18% респонденотов сообщили, что они встают бодро по утрам без каких-либо стимулов.

Согласно результатам опроса, легче всех просыпаются люди от 49 до 59 лет. Также, 18% опрошенных убеждены, что все необходимое для успешного утра следует готовить с вечера.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:21
D&G призвали бойкотировать их за работу с Меланией Трамп
00:10
Алкоголь губит мозг даже в малых дозах
22:56
В Италии разоблачен лжепринц
21:53
Взрыв на военном заводе в Рамат ха-Шароне
21:51
Катар отказывается от переговоров до снятия блокады
21:24
Совместные военно-морские учения КНР и ИРИ
20:55
Израиль начал сокращать подачу электроэнергии в сектор Газа
20:31
Редкое видео: волк преследует горного козла в Эйн Геди  
19:47
Лоукостеры будут летать с терминала №1 аэропорта Бен Гурион
19:34
Полиция раскрыла имя "лондонского" террориста
19:09
Автомобиль протаранил полицейскую машину в Париже
18:16
Имам спас "лондонского" террориста от расправы
17:51
МИД ОАЭ: "Изоляция Катара может затянуться на годы"
17:20
Иванка Трамп осудила "ненависть и экстремизм"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus