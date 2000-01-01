20.06 02:18 MIGnews.com

Ученые выяснили, кому легче всех вставать по утрам

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По мнению интернет-пользователей, наиболее эффективный способ вовремя проснуться – это желание поскорее прийти на любимую работу. Но только 18% респондентов легко встают по утрам и не нуждаются в каких-либо стимулах, как пишет ladyportal.info.В опросе приняло участие более тысячи человек в возрасте от 16 до 59 лет. Согласно результатам опроса, женщинам сложнее вставать по утрам. 30% респондентов считают, что лучший стимул для бодрого пробуждения – это желание идти на любимую работу. 9% интернет-пользователей считают, что нужно просто завести три будильника, чтобы не проспать, а 3% предпочитают, чтобы их будили близкие люди.14% заявили, что для того, чтобы бодро просыпаться, достаточно ложиться спать пораньше. И только 18% респонденотов сообщили, что они встают бодро по утрам без каких-либо стимулов.Согласно результатам опроса, легче всех просыпаются люди от 49 до 59 лет. Также, 18% опрошенных убеждены, что все необходимое для успешного утра следует готовить с вечера.