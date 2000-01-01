Женщина сломала нос и лишилась зубов в музее секса
Топ-менеджер компании Ralph Lauren решила отпраздновать свой день рождения весьма экстравагантным способом, сообщает topnews.
Американка отправилась в секс-музей, где решилась попрыгать на батуте в виде надувной груди. Свидетели рассказывают, что Мелани Абрамов в какой-то момент неожиданно пропала из их поля зрения.
Вскоре друзья обнаружили женщину в луже крови, со сломанным носом и без нескольких зубов.
Женщина подает в суд на выставочный комплекс и требует оплаты услуг врача, а также компенсации за моральный ущерб. Пила ли Абрамов в момент нахождения в музее алкогольные напитки, и каким образом могла произойти подобная ситуация, предстоит разобраться полиции.