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Саудовская Аравия: задержанную за мини-юбку модель отпустили 19.07 20:15   MIGnews.com

Саудовская Аравия: задержанную за мини-юбку модель отпустили

Правоохранительные органы Саудовской Аравии отпустили на свободу модель Хулуд, которую вчера арестовали за ношение мини-юбки на прогулке по давнему форту Ушайкир.

Как сообщает Associated Press, хотя девушку и допрашивали несколько часов, впоследствии ее отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Видеоролик с девушкой, гуляющей в мини-юбке и топике по пустой улице деревни, разошелся по социальным сетям в понедельник. В Twitter появились хэштеги как в поддержку поступка девушки, так и осуждающие ее. В Саудовской Аравии женщины обязаны ходить в одежде, покрывающей все тело.

Сама Хулуд утверждает, что ролик был выложен в Сеть без ее ведома, а во время прогулки ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

Впрочем, как уже сообщалось, ее делом занялась Генеральная прокуратура Эр-Рияда, поэтому, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремное заключение.
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