19.07 22:41 MIGnews.com

За сходство с Си Цзиньпином Китай запретил Винни-Пуха

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 июля 2017 г.

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В Китае начали удалять онлайн-упоминания Винни-Пуха за сходство с лидером Си Цзиньпином. Как передает Financial Times, публикации, в которых было использовано китайское имя героя (Wéi ní xióng), были вырезаны на платформе Sina Weibo. Также удалили gif-изображения медвежонка из мессенджера WeChat.До настоящего момента никакого официального комментария от властей по этому поводу не было. Однако эксперты полагают, что причиной цензуры является популярное в сети сравнение Винни-Пуха с лидером страны."Исторически были запрещены две вещи: политическая организованность и политическая активность. Но в этом году к списку добавилась третья: говорить о председателе", - заявил профессор медиакоммуникаций Пекинского университета зарубежных исследований Цяо Му.Он также подчеркнул, что знает о случаях задержания людей, которые размещали в Сети какие-либо комментарии в адрес президента.