19.08 23:40 MIGnews.com

Цукерберг уходит в декрет

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Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил, что собирается на несколько месяцев покинуть свое рабочее место. В ближайшее время он снова пойдет в декретный отпуск, так как скоро его супруга Присцилла родит второго ребенка и Марк намерен посвятить время семье."Когда родилась Макс, я взял два месяца декретного отпуска. Я всегда буду благодарен за то, что смог провести с ней столько времени в первые месяцы его жизни", - признался Цукерберг на своей странице в соцсети, при этом он отметил, что всем сотрудникам его компании предлагается до 4 месяцев декретного отпуска.На этот раз Марк планирует 2-месячный отпуск, который разобьет на две отдельных части. Первый месяц он возьмет сразу после рождения дочери, а потом вернется к семье в декабре."Я уверен, офис все еще будет стоять, когда я вернусь", - сыронизировал Цукерберг.