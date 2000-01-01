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Цукерберг уходит в декрет 19.08 23:40   MIGnews.com

Цукерберг уходит в декрет

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг объявил, что собирается на несколько месяцев покинуть свое рабочее место. В ближайшее время он снова пойдет в декретный отпуск, так как скоро его супруга Присцилла родит второго ребенка и Марк намерен посвятить время семье.

"Когда родилась Макс, я взял два месяца декретного отпуска. Я всегда буду благодарен за то, что смог провести с ней столько времени в первые месяцы его жизни", - признался Цукерберг на своей странице в соцсети, при этом он отметил, что всем сотрудникам его компании предлагается до 4 месяцев декретного отпуска.

На этот раз Марк планирует 2-месячный отпуск, который разобьет на две отдельных части. Первый месяц он возьмет сразу после рождения дочери, а потом вернется к семье в декабре.

"Я уверен, офис все еще будет стоять, когда я вернусь", - сыронизировал Цукерберг.
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