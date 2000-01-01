Суд отказал изнасилованной Романом Полански в закрытии дела
Американский судья Скотт Гордон отказался прекратить уголовное преследование Романом Полански за изнасилование. Как сообщалось пару месяцев назад, соответствующее ходатайство подала изнасилованная режиссером 40 лет назад американка Саманта Геймер.
В прошлом суд Лос-Анджелеса отклонял аналогичные запросы, но со стороны самого Полански, обещав рассмотреть их только в том случае, если с ними обратится Геймер. Однако, когда дошло до дела, то судья Гордон счел это "не в интересах жертвы".
"Заявление жертвы по этому вопросу является веским свидетельством действительного и очень реального влияния сексуального насилия на пострадавшего от него. В этом случае мисс Геймер, когда ей было 13 лет, была жертвой серьезного преступления со стороны обвиняемого. Ее заявление – яркое свидетельство продолжительной травмы, которую наносят ее жизни такие преступления, и то, что подзащитный отказывается повиноваться решению суда и появиться для вынесения приговора", — говорится в письменном решении судьи, которое публикует Hollywood Reporter.