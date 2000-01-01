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Forbes назвал самую богатую знаменитость в США | Фото:20.12 00:36   MIGnews.com

Forbes назвал самую богатую знаменитость в США

Режиссер и продюсер Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью в рейтинге журнала Forbes: его состояние в 2017 году составило 5,5 млрд долларов.

Первое место в списке Forbes Лукасу обеспечивает сделка с Disney, в результате которой компания купила студию LucasFilm и права на "Звездные войны" за 4 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга расположился коллега Лукаса, Стивен Спилберг с 3,6 млрд долларов; в 2016 году он тоже продал свою студию DreamWorks Animation компании NBCUniversal за 3,8 млрд долларов.

Третье место досталось телеведущей Опре Уинфри, ее состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.

В десятку самых богатых знаменитостей также попали баскетболист и актер Майкл Джордан (1,4 миллиарда долларов), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 миллионов), рэперы Дидди (недавно поменял псевдоним на "Любовь": 820 миллионов) и Джей-Зи (810 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (750 миллионов), а также хип-хоп-исполнитель и продюсер Доктор Дре (740 миллионов). Завершает список писатель Джеймс Паттерсон с состоянием в 730 миллионов долларов.

Издание подчеркивает, что в этот рейтинг могут попасть только "граждане США, которые разбогатели благодаря своей славе, но не те, кто стал знаменитым из-за своего багатства".

На днях Forbes опубликовал список самых богатейших спортсменов всех времен. Возглавил рейтинг американский баскетболист NBA Майкл Джордан. За всю карьеру в спорте он заработал 1,8 миллиарда долларов.
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