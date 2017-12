20.12 01:18 MIGnews.com

Робби Уилямс рассказал про отношения с Spice Girls

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британский певец Робби Уильямс заявил, что его утверждение о сексе с четырьмя из пяти участниц группы Spice Girls — шутка. На самом деле, подчеркнул артист, он спал только с тремя певицами из коллектива.Об этом во вторник, 19 декабря сообщает NME.В интервью NME он снова отметил, что это было лишь шуткой и признался, что ...спал только с тремя "перчинками".— Я сказал "четыре из пяти", потому что это было хорошей шуткой. Если вы поднимите архивы, то станет ясно, сколько их было, — пояснил певец.В октябре 2016 года певец извинился за пошлую шутку об участницах Spice Girls, которую однажды рассказал на концерте во время тура Take That: "Я предварял песню Back For Good такими словами: "Мне повезло быть в Take That, а также в четырех из пяти участниц Spice Girls". Уильямс признал, что зашел слишком далеко.